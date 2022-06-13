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Цены на газ в Европе снизились в среднем на 1,8%

Цены на газ в Европе снизились в среднем на 1,8% Цены на газ в Европе с начала торгов снизилась в среднем на 1,8%, и сейчас находятся в коридоре 882-893,5 доллара за тысячу кубометров.
Энергетика
13 июня 2022 г. 11:38
Цены на газ в Европе снизились в среднем на 1,8%

Цены на газ в Европе с начала торгов снизилась в среднем на 1,8%, и сейчас находятся в коридоре 882-893,5 доллара за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, стоили 882,1 доллара за тысячу кубометров, что на 2,4% ниже расчетной цены пятницы — 903,8 доллара.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3 892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2 560,7 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti orta hesabla 1,8% düşüb

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