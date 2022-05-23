Цены на газ в Европе снизились

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги понедельника снижением на 4,1% к расчетной цене пятницы, котировки опустились до 923,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги понедельника снижением на 4,1% к расчетной цене пятницы, котировки опустились до 923,8 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ - по индексу крупнейшего европейского хаба TTF - всю торговую сессию были ниже 950 долларов за тысячу кубометров. Первые фьючерсные контракты продавались за 909,7 доллара (-5,6% к расчетной цене накануне - 963,4 доллара), что стало минимум торгов. В течение дня котировки находились в коридоре 909-945 долларов, лишь на несколько минут превысив верхнюю отметку на 33 цента.

Цены на газовые фьючерсы в Европе снижаются уже четвертый день, с 18 мая потеряли почти 10%.