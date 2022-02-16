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Цены на газ в Европе снизились примерно на 5%

Цены на газ в Европе снизились примерно на 5% Цены мартовских фьючерсов на газ в начале торгов снизились примерно на 5%, и держатся на уровне ниже 800 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
16 февраля 2022 г. 12:28
Цены на газ в Европе снизились примерно на 5%

Цены мартовских фьючерсов на газ в начале торгов снизились примерно на 5%, и держатся на уровне ниже 800 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 780,5 доллара. Затем котировки чуть выросли и достигли 798,6 доллара — пока это ценовой максимум торгов. Расчетная цена вторника составила 836 долларов.

Накануне цены ускорили темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1 000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2 190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

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