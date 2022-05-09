Цены на газ в Европе снизились примерно на 2%

Цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник снизились в среднем, на 2%.

Цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник снизились в среднем, на 2%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 069,4 доллара (-3,6% к расчетной цене пятницы — 1 109,5 доллара), затем котировки несколько выросли и достигли 1 105,2 доллара (–0,4%). Среднее снижение составляет 2%.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военных боевых действий в Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1 038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1 555,5 доллара.

Минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1 027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1 370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать стоимость газа в рублях.