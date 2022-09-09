Цены на газ в Европе снизились примерно на 2,6%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились почти на 2,6% и торгуются чуть выше 2 200 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились почти на 2,6% и торгуются чуть выше 2 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 280,3 доллара за тысячу кубометров (+0,5%), но вскоре перешли к снижению. Затем они постепенно снизились до отметки 2 210,4 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2 269 долларов за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.