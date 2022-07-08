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Цены на газ в Европе снизились почти на 8 процентов

Цены на газ в Европе снизились почти на 8 процентов Цены на газ в Европе после роста в четверг почти до 1975 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению, в пятницу опускались примерно до 1720 долларов, а к закрытию торгов закрепились на отметке 1 740 долларов США.
Энергетика
8 июля 2022 г. 22:50
Цены на газ в Европе снизились почти на 8 процентов

Цены на газ в Европе после роста в четверг почти до 1 975 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению, в пятницу опускались примерно до 1 720 долларов, а к закрытию торгов закрепились на отметке 1 740 долларов США.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу TTF - одной из крупнейших в мире торговых площадок - открыли сессию на уровне 1 860,5 доллара (–3,7% к расчетной цене четверга - 1 932 доллара). В целом котировки находились в минусе, лишь ненадолго переходя в плюс и подбираясь к 1 940 долларам (+0,4%). Ценовой минимум составил 1 723,1 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, –10,8%). Последние фьючерсные контракты торговались чуть выше 1 740 долларов (–7,7%).

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