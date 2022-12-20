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Цены на газ в Европе снизились почти на 6%

Цены на газ в Европе снизились почти на 6% Биржевые цены на газ в Европе продолжили торговую неделю снижением и во вторник утром опустились почти на 6%, находясь у 1 120 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
20 декабря 2022 г. 11:41
Цены на газ в Европе снизились почти на 6%

Биржевые цены на газ в Европе продолжили торговую неделю снижением и во вторник утром опустились почти на 6%, находясь у 1 120 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе - у отметки 1 150,2 доллара за тысячу кубометров (-3,3%). Затем снизились до 1 122,9 доллара (-5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 189,7 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 200 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall almost 6%

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