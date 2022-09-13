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Цены на газ в Европе снизились почти на 4%

Цены на газ в Европе снизились почти на 4% Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились почти на 4%, и превысили 1 900 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
13 сентября 2022 г. 13:05
Цены на газ в Европе снизились почти на 4%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник снизились почти на 4%, и превысили 1 900 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у рубежа в почти 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Затем котировки снизились на 3,8%, и находятся на уровне 1 924 долларов. Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2000,2 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall almost 4%
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