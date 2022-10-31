Цены на газ в Европе снизились почти на 4%

Биржевые цены на газ в Европе с поставкой в декабре в понедельник опустились почти на 4%, ниже 1 400 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе с поставкой в декабре в понедельник опустились почти на 4%, ниже 1 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1 414,9 доллара за тысячу кубометров (-1,3%). Цены затем снизились до 1 382,2 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 433,3 доллара за тысячу кубометров.

В октябре цены на ноябрьские фьючерсы стремительно снижались, опускаясь ниже 950 долларов за тысячу кубометров. В то же время, более поздние, декабрьские и январские, фьючерсы были значительно дороже. Так, если по итогам пятничных торгов расчетная цена газа с поставкой в ноябре составила 1 156 долларов, то на декабрьские поставки она сложилась выше 1 400 долларов.