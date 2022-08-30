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Цены на газ в Европе снизились почти до 2 635 долларов

Цены на газ в Европе снизились почти до 2 635 долларов Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2 635 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
30 августа 2022 г. 22:54
Цены на газ в Европе снизились почти до 2 635 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2 635 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2 864,4 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2 536,9 доллара (-10%), а максимум - 2 933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2 634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2 815,9 доллара за тысячу кубометров.

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