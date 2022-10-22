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Цены на газ в Европе снизились по итогам торгов

Цены на газ в Европе снизились по итогам торгов Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 9%, до 1 171,7 доллара за тысячу кубометров.
Энергетика
22 октября 2022 г. 01:37
Цены на газ в Европе снизились по итогам торгов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 9%, до 1 171,7 доллара за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - с поставкой в ноябре - фьючерсы по индексу TTF росли после начала торгов, достигнув ценового максимума - 1 283,4 доллара за тысячу кубометров (-0,4%). Затем котировки снижались, достигнув ценового минимума во второй половине дня - 1 115,2 доллара за тысячу кубометров (-13,4%). К закрытию торгов цены немного выросли - до 1 171,7 доллара за тысячу кубометров (-9%). Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, - 1 288,4 доллара за тысячу кубометров.

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