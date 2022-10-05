Цены на газ в Европе снизились на новостях о возобновлении поставок в Италию

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению после сообщения "Газпрома" о возобновлении поставок в Италию.

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению после сообщения "Газпрома" о возобновлении поставок в Италию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты по индексу TTF открыли торги в плюсе. В первые минуты торгов они стоили 1 700,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Однако после сообщения "Газпрома" фьючерсы резко опустились, постепенно достигнув 1 653,4 доллара (-1,3%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 675,6 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2 093 долларов (-14,6%).