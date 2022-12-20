Цены на газ в Европе снизились на 7,6%

Биржевые цены на газ в Европе продолжают торговую неделю снижением и во вторник днем опускаются на 7%, упав ниже отметки в 1 100 долларов за тысячу кубометров впервые с 17 ноября.

Биржевые цены на газ в Европе продолжают торговую неделю снижением и во вторник днем опускаются на 7%, упав ниже отметки в 1 100 долларов за тысячу кубометров впервые с 17 ноября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе - у отметки 1 150,2 доллара за тысячу кубометров (-3,3%). Далее постепенно снизившись, достигли отметки 1 099 долларов (-7,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1189,7 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2 000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

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Биржевые цены на газ в Европе продолжили торговую неделю снижением и во вторник утром опустились почти на 6%, находясь у 1 120 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе - у отметки 1 150,2 доллара за тысячу кубометров (-3,3%). Затем снизились до 1 122,9 доллара (-5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 189,7 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 200 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля.