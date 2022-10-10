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Цены на газ в Европе снизились на 6%

Цены на газ в Европе снизились на 6% Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 29 июня опустились ниже 1 500 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
10 октября 2022 г. 10:46
Цены на газ в Европе снизились на 6%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 29 июня опустились ниже 1 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением на 6%. Так, стоимость газа держится на отметке 1 489 долларов. Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, когда цены на "голубое топливо" составляли 1 582,9 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены, несмотря на снижение, в несколько раз превышают прошлогодние.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 6% düşüb

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