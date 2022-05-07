О нас
Аудио новости

Цены на газ в Европе снизились на 6,2%

Цены на газ в Европе снизились на 6,2% Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в пятницу снизились на 6,2%, до приблизительно 1 095 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
7 мая 2022 г. 01:43
Цены на газ в Европе снизились на 6,2%

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в пятницу снизились на 6,2%, до приблизительно 1 095 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 161,7 доллара (-0,5% к расчетной цене четверга - 1 167,4 доллара). После волатильного старта, когда был достигнут суточный максимум в 1 183,4 доллара, цены перешли в диапазон 1 130-1 150 долларов.

В последние часы торгов снижение котировок ускорилось, цены достигли ценового минимума торгов в 1 077,4 доллара. Цена закрытия составила 1 094,9 доллара за тысячу кубометров, что на 6,2% ниже расчетной цены четверга.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Суговушане стартовала регата Кубок президента
ФотоВ Суговушане стартовала регата "Кубок президента"
6 мая 2022 г. 11:04
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi