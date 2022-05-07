Цены на газ в Европе снизились на 6,2%

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в пятницу снизились на 6,2%, до приблизительно 1 095 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в пятницу снизились на 6,2%, до приблизительно 1 095 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 161,7 доллара (-0,5% к расчетной цене четверга - 1 167,4 доллара). После волатильного старта, когда был достигнут суточный максимум в 1 183,4 доллара, цены перешли в диапазон 1 130-1 150 долларов.

В последние часы торгов снижение котировок ускорилось, цены достигли ценового минимума торгов в 1 077,4 доллара. Цена закрытия составила 1 094,9 доллара за тысячу кубометров, что на 6,2% ниже расчетной цены четверга.