Цены на газ в Европе снизились на 5%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром снизились примерно на 5%.

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром снизились примерно на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 407,9 доллара (-4,5%) за тысячу кубометров. Далее они составили 404,5 доллара (-5,3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 427,1 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.

Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах там, а также газа из Норвегии.