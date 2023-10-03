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Цены на газ в Европе снизились на 5%

Цены на газ в Европе снизились на 5% Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром снизились примерно на 5%.
Энергетика
3 октября 2023 г. 11:01
Цены на газ в Европе снизились на 5%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром снизились примерно на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 407,9 доллара (-4,5%) за тысячу кубометров. Далее они составили 404,5 доллара (-5,3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 427,1 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.

Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах там, а также газа из Норвегии.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe down 5%

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