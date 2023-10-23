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Цены на газ в Европе снизились на 5%

Цены на газ в Европе снизились на 5% Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром снизились почти на 5%.
Энергетика
23 октября 2023 г. 11:56
Цены на газ в Европе снизились на 5%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром снизились почти на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 524,9 доллара (-6,3%) за тысячу кубометров. Затем они составили 532,5 доллара (-4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 560,2 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки по индексу TTF в Европе ускорили рост 10 октября, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда выросли на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Затем в пятницу котировки впервые с 10 марта превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

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