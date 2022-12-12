Цены на газ в Европе снизились на 5,5%

Газовые фьючерсы в Европе снизились примерно на 5,5%, торгуются ниже 1 440 долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе снизились примерно на 5,5%, торгуются ниже 1 440 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у 1 499,3 доллара (-1,3%). Затем снизились 1 435,4 доллара (-5,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены пятницы - 1 519 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.