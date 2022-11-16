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Цены на газ в Европе снизились на 3%

Цены на газ в Европе снизились на 3% Биржевые цены на газ в Европе потеряли 3%.
Энергетика
16 ноября 2022 г. 13:09
Цены на газ в Европе снизились на 3%

Биржевые цены на газ в Европе потеряли 3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1 282,6 доллара за тысячу кубометров. Затем они снизились на 3%, составив 1 295,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 334,6 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1 250 долларов за тысячу кубометров, а по итогам вторника - почти на 8%, до 1 300 долларов.

Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" - на 15 ноября - выросла в 1,6 раза, примерно с 715 долларов до 1 150 долларов за тысячу кубометров, а на 16 ноября - на 7%, выше 1 235 долларов. При этом еще в начале месяца стоимость на споте опускалась примерно до 225 долларов за тысячу кубометров.

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