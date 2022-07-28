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Цены на газ в Европе снизились на 3,6%

Цены на газ в Европе снизились на 3,6% Цены на газ в Европе на торгах в четверг незначительно снизились и сейчас не превышают 2 100 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
28 июля 2022 г. 11:41
Цены на газ в Европе снизились на 3,6%

Цены на газ в Европе на торгах в четверг незначительно снизились и сейчас не превышают 2 100 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе в последние минуты торгов снизившись на 3,6%. Сейчас они держатся у отметки 2 087 долларов.

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Они составят не более 20% от проектной мощности магистрали и не превысят 33 млн кубометров в сутки.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1 760 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall by 3.6%

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