Цены на газ в Европе снизились на 3,5%

Газовые фьючерсы в Европе на торгах в среду подешевели на 3,5%, опустившись ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе на торгах в среду подешевели на 3,5%, опустившись ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1 190,3 доллара за тысячу кубометров (-2,7%). Далее стоимость газового фьючерса снизилась 1 180 долларов (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, вторника, - 1 222,9 доллара за тысячу кубометров.

Весь октябрь стоимость газа с поставкой в следующем месяце в целом демонстрировала устойчивое снижение. Хотя в начале ноября цены превышали 1 400 долларов за тысячу кубометров, в понедельник они опускались ниже 1 100 долларов, однако накануне вновь выросли.

В то же время сейчас на спотовом рынке цены примерно в 1,3 раза ниже. Стоимость газового контракта с поставкой "на день вперед" - 9 ноября - по индексу TTF составляет около 930 долларов за тысячу кубометров. При этом средняя цена на споте в ноябре в 1,9 раза ниже, чем годом ранее - около 530 долларов за тысячу кубометров по сравнению с примерно 1 000 долларами в ноябре 2021 года.