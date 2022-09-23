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Цены на газ в Европе снизились на 2,6%

Цены на газ в Европе снизились на 2,6% Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились менее чем на 3% и пока держатся ниже 1 900 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
23 сентября 2022 г. 10:56
Цены на газ в Европе снизились на 2,6%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились менее чем на 3% и пока держатся ниже 1 900 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1 910,9 доллара за тысячу кубометров (-0,4%). Котировки затем составили 1 869,7 доллара (-2,6%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены четверга — 1 919 долларов за тысячу кубометров.

Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1 030 долларов, в июне — почти 1 180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1 805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2 450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3 507 долларов за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall 2.6%

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