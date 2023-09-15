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Цены на газ в Европе снизились на 2,6%

Цены на газ в Европе снизились на 2,6% Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром снизились на 2,6%.
Энергетика
15 сентября 2023 г. 11:51
Цены на газ в Европе снизились на 2,6%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром снизились на 2,6%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 384,5 доллара (-2,2%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость составила 382,8 доллара (-2,6%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 393 доллара за тысячу кубометров.

На цены влияют и забастовки работников заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии, которые начались 8 сентября. Биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall 2.6%

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