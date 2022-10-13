Цены на газ в Европе снизились на 1,6%

Биржевые цены на газ в Европе торгуются утром в четверг незначительно ниже расчетной цены накануне, около 1 580 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе торгуются утром в четверг незначительно ниже расчетной цены накануне, около 1 580 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсы по индексу TTF (поставки в ноябре) снизились на 1,6%. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, - 1 606,7 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.