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Цены на газ в Европе снизились на 1,6%

Цены на газ в Европе снизились на 1,6% Биржевые цены на газ в Европе торгуются утром в четверг незначительно ниже расчетной цены накануне, около 1 580 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
13 октября 2022 г. 11:22
Цены на газ в Европе снизились на 1,6%

Биржевые цены на газ в Европе торгуются утром в четверг незначительно ниже расчетной цены накануне, около 1 580 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсы по индексу TTF (поставки в ноябре) снизились на 1,6%. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, - 1 606,7 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 1,6 % düşüb

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