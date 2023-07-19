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Цены на газ в Европе снизились на 0,7%

Цены на газ в Европе снизились на 0,7% Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились после открытия торгов на 0,7%, торгуясь в районе 311 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
19 июля 2023 г. 11:33
Цены на газ в Европе снизились на 0,7%

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились после открытия торгов на 0,7%, торгуясь в районе 311 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 316,5 доллара (+1%). Далее стоимость снизилась до 311,2 доллара (-0,7%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 313,5 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe down 0.7%

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