Цены на газ в Европе снизились на 0,7%

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились после открытия торгов на 0,7%, торгуясь в районе 311 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились после открытия торгов на 0,7%, торгуясь в районе 311 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 316,5 доллара (+1%). Далее стоимость снизилась до 311,2 доллара (-0,7%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 313,5 доллара за тысячу кубометров.