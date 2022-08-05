Цены на газ в Европе снизились к закрытию торгов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов снизились на 2,6%, до 2 045 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торгов снизились на 2,6%, до 2 045 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составил 2 036,3 доллара (−3,1% к расчетной цене четверга - 2 101,4 доллара), максимум - 2 173,7 доллара (+3,4%), а цена закрытия - 2045,9 доллара за тысячу кубометров (–2,6%).

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.