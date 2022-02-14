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Цены на газ в Европе снизились к концу торгов после скачка выше $1 000

Цены на газ в Европе снизились к концу торгов после скачка выше $1 000 Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка в начале торгов выше 1 000 долларов США за тысячу кубометров снизили темпы роста и к закрытию торговой сессии составили примерно 940 долларов США.
Энергетика
14 февраля 2022 г. 23:46
Цены на газ в Европе снизились к концу торгов после скачка выше $1 000

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка в начале торгов выше 1 000 долларов США за тысячу кубометров снизили темпы роста и к закрытию торговой сессии составили примерно 940 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1 028,2 доллара США, что на 13,7% выше расчётной цены пятницы - 904,7 доллара США. Это ценовой максимум торговой сессии. Затем темпы роста замедлились, котировки после утреннего скачка снижались почти до 920 долларов. Цена закрытия составила 943,5 доллара США, что на 4,3% выше итоговой цены пятницы.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов США за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов США, а в начале октября уже - 1 000 долларов США. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

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