Цены на газ в Европе снизились до 999,6 доллара впервые с 25 октября

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 25 октября опустились ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров, теряя более 6% по сравнению с расчетной ценой среды.

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 25 октября опустились ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров, теряя более 6% по сравнению с расчетной ценой среды.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) снова открыли торги в минусе - у отметки 1 045,5 доллара за тысячу кубометров (-2,4%). Затем постепенно снизились впервые за два месяца ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров - до 999,6 доллара (-6,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 071,4 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2 000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля.