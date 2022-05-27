Цены на газ в Европе снизились до 940 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов снизились на 3,5%, до 940 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торгов снизились на 3,5%, до 940 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги близко к расчётной цене накануне (974,5 доллара). Первые контракты торговались на отметке чуть выше 970 долларов США. Ценовой минимум был достигнут в начале торгов - 933,5 доллара (-4,2%). В середине сессии котировки колебались в коридоре 945-960 долларов, а закрытию ускорили темпы снижения и немного снизились. Последние фьючерсы торговались по 940 долларов США (-3,5%).