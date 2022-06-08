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Цены на газ в Европе снизились до 874 долларов

Цены на газ в Европе снизились до 874 долларов Газовые фьючерсы в Европе продолжают медленное снижение, к закрытию торгов опустились на 0,8%, до 874 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
8 июня 2022 г. 23:45
Цены на газ в Европе снизились до 874 долларов

Газовые фьючерсы в Европе продолжают медленное снижение, к закрытию торгов опустились на 0,8%, до 874 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF весь день торговались ниже отметки в 900 долларов США. Котировки открыли торги чуть выше 890 долларов США и вскоре достигли ценового максимума в 896,2 доллара США (+1,7% к расчетной цене вторника - 880,8 доллара). Затем котировки снизили темпы роста и перешли в минус, опускаясь до 855,3 доллара (–2,9%). Цена закрытия составила 874 доллара США (–0,8%).

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