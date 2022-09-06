Цены на газ в Европе снизились до 12%

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения до 12%, опустившись ниже 2 220 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения до 12%, опустившись ниже 2 220 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2542,9 доллара за тысячу кубометров.

11.57

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника опустились почти на 8%, в район 2 350 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 423,5 доллара за тыс. кубометров (-4,7%).

Фьючерсы составили 2 346,3 доллара за тысячу кубометров (-7,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2 542,9 доллара за тысячу кубометров.