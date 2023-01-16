Цены на газ в Европе снизились более чем на 9%

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели упадали на 9%, находясь у 660 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели упадали на 9%, находясь у 660 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 728,6 доллара (+0,2%). Но затем упали на 660 долларов (-9,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, понедельника, - 727,1 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в последний раз опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров 5 января, впервые почти за 16 месяцев - с 10 сентября 2021 года. Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.