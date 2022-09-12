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Цены на газ в Европе снизились более чем на 8%

Цены на газ в Европе снизились более чем на 8% Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 августа снизившись на более чем 8%, опустились ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
12 сентября 2022 г. 15:08
Цены на газ в Европе снизились более чем на 8%

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 августа снизившись на более чем 8%, опустились ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 086,6 доллара за тысячу кубометров (-3%). Стоимость газа опустилась до 1 972,2 доллара (-8,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2 152 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

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