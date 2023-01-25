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Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Цены на газ в Европе снизились более чем на 2% Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов среды снизились, находясь в районе 640 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
25 января 2023 г. 11:50
Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов среды снизились, находясь в районе 640 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги чуть ниже расчетной цены накануне - у отметки 654 доллара (-0,4%). Затем они снизились до 640,7 доллара за тысячу кубометров (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 656,7 доллара.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 2 %-dən çox düşüb
Версия на английском языке Gas prices in Europe fall over 2%

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