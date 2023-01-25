Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов среды снизились, находясь в районе 640 долларов за тысячу кубометров.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги чуть ниже расчетной цены накануне - у отметки 654 доллара (-0,4%). Затем они снизились до 640,7 доллара за тысячу кубометров (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 656,7 доллара.