Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов среды снизились, находясь в районе 640 долларов за тысячу кубометров.

https://static.report.az/photo/9aaef629-d22a-3e22-95ba-09b9228fd386.jpg https://static.report.az/photo/9aaef629-d22a-3e22-95ba-09b9228fd386.jpg

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов среды снизились, находясь в районе 640 долларов за тысячу кубометров. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги чуть ниже расчетной цены накануне - у отметки 654 доллара (-0,4%). Затем они снизились до 640,7 доллара за тысячу кубометров (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 656,7 доллара. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 2 %-dən çox düşüb