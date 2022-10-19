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Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Цены на газ в Европе снизились более чем на 2% Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов опустились более чем на 2%.
Энергетика
19 октября 2022 г. 10:45
Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов опустились более чем на 2%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Торги среды фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 2,5%, до отметки в 1 118 долларов за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены вторника, предыдущего торгового дня, - 1 147,3 доллара за тысячу кубометров.

Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall over 2%

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