Цены на газ в Европе снизились более чем на 2%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов опустились более чем на 2%.

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов опустились более чем на 2%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Торги среды фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 2,5%, до отметки в 1 118 долларов за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены вторника, предыдущего торгового дня, - 1 147,3 доллара за тысячу кубометров.

Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.