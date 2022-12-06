Цены на газ в Европе снизились более чем на 1%

Цены на газ в Европе в начале торгов вторника снизились на 1,1%.

Цены на газ в Европе в начале торгов вторника снизились на 1,1%.

Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 1 495,6 доллара (+1,1%). Затем они снизились до 1 462,9 доллара за тысячу кубометров (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 478,8 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших фьючерсов на ICE 1 декабря впервые с 13 октября превысила отметку в 1 700 долларов (максимум составил почти 1 780 долларов). Цены в Европе выросли на фоне холодов и невысокой ветрогенерации.