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Цены на газ в Европе снизилась на 5%

Цены на газ в Европе снизилась на 5% Биржевые цены на газ в Европе впервые с апреля составили ниже 950 долларов за тысячу кубометров, снизившись относительно расчетной цены пятницы на 5%.
Энергетика
23 мая 2022 г. 11:22
Цены на газ в Европе снизилась на 5%

Биржевые цены на газ в Европе впервые с апреля составили ниже 950 долларов за тысячу кубометров, снизившись относительно расчетной цены пятницы на 5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — с самого открытия сессии торгуются в минусе. Первые фьючерсные контракты продавались за 909,7 доллара за тысячу кубометров, что на 5,6% ниже расчетной цены предыдущего дня торгов — 963,4 доллара, к 10:00 находились на уровне 914 долларов за тысячу кубов (-5%).

Последний раз снижение до 950 долларов фиксировалось 19 апреля. Тогда ценовой минимум составил 949,2 доллара. Цены на газ в Европе в этом году резко выросли после начала боевых действий в Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1 038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1 555,5 доллара.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall 5%

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