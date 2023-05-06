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Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года

Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года Цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года, когда Россия целенаправленно запустила энергетический кризис на континенте.
Энергетика
6 мая 2023 г. 18:09
Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года

Цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года, когда Россия целенаправленно запустила энергетический кризис на континенте.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет Financial Times.

"В пятницу европейский бенчмарк TTF достиг минимума в 35,2 евро за мегаватт-час – уровня, который последний раз наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала перекрывать поставки энергоносителей в Европу накануне своего вторжения в Украину", – пишет издание.

Нынешняя цена почти в 10 раз ниже пиковых значений, достигнутых прошлым летом. Тогда Россия резко сократила поставки газа в ЕС, из-за чего бенчмарк TTF торговался на уровне 340 евро за мегаватт-час.

Снижение цен на газ издание объяснят успешным прохождением зимнего сезона (уже сейчас хранилища заполнены на 60%), поставками газа из альтернативных источников и наращиванием сектора возобновляемой энергетики.

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