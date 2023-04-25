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Цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность

Цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность, чуть превысив расчетную цену понедельника.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 11:51
Цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность

Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность, чуть превысив расчетную цену понедельника.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 452,5 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. Далее стоимость газа достигла 456 долларов (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 455,1 доллара за тысячу кубометров.

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