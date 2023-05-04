О нас

Цены на газ в Европе продемонстрировали символический рост

Цены на газ в Европе продемонстрировали символический рост Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя символический рост и продолжая "штилевую" динамику недели.
Энергетика
4 мая 2023 г. 11:53
Цены на газ в Европе продемонстрировали символический рост

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя символический рост и продолжая "штилевую" динамику недели.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 424 доллара. Далее стоимость газа снизилась до 420 долларов (+0,4%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня - 418,4 доллара за тысячу кубометров.

По итогам трех предыдущих биржевых дней цены менялись не сильно - до 3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi