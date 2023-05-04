Цены на газ в Европе продемонстрировали символический рост

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя символический рост и продолжая "штилевую" динамику недели.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в четверг держится в районе 420 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя символический рост и продолжая "штилевую" динамику недели.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 424 доллара. Далее стоимость газа снизилась до 420 долларов (+0,4%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня - 418,4 доллара за тысячу кубометров.

По итогам трех предыдущих биржевых дней цены менялись не сильно - до 3%.