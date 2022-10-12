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Цены на газ в Европе пробили отметку в 1 600 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе пробили отметку в 1 600 долларов за тысячу кубов Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 1,9%, превысив отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
12 октября 2022 г. 23:32
Цены на газ в Европе пробили отметку в 1 600 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 1,9%, превысив отметку в 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - с поставкой в ноябре - фьючерсы по индексу TTF достигли ценового минимума в первые минуты торгов - 1 558,5 доллара за тысячу кубометров (–0,9%). В течение дня котировки поднимались до 1 616,4 доллара (+2,8%), а к закрытию снизили темпы роста, опустившись до 1 602,1 доллара за тысячу кубометров (+1,9%). Динамика приводится от расчетной цены вторника – 1 572,5 доллара за тысячу кубометров.

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