Цены на газ в Европе приблизились к отметке 700 долларов

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в четверг продемонстрировали стабильность, находясь вблизи 700 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в четверг продемонстрировали стабильность, находясь вблизи 700 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 718 долларов (+3,7%). затем цена газа снизилась до 697,6 доллара (+0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 692,3 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ во вторник впервые с 31 августа 2021 года опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что это связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.