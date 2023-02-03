Цены на газ в Европе превысили 640 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в последний торговый день недели незначительно снизились в начале сессии, находясь вблизи уровня вчерашнего закрытия - в районе 640 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в последний торговый день недели незначительно снизились в начале сессии, находясь вблизи уровня вчерашнего закрытия - в районе 640 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 636,5 доллара (-1,4%). Далее стоимость повысилась до 642,4 доллара, что на 0,5% меньше цены предыдущего торгового дня.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.