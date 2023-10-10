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Цены на газ в Европе превысили 500 долларов впервые с 22 августа

Цены на газ в Европе превысили 500 долларов впервые с 22 августа Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром выросли на 6%, впервые с 22 августа превысив 500 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
10 октября 2023 г. 11:24
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов впервые с 22 августа

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром выросли на 6%, впервые с 22 августа превысив 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. Далее их цена составила 507,7 доллара (+6,4%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,2 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.

Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe exceed $500 for first time since August 22

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