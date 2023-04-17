Цены на газ в Европе превысили 470 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник утром умеренно выросла, чуть превышая 470 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник утром умеренно выросла, чуть превышая 470 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 477,2 доллара за тысячу кубометров. Далее они снизились до 472,5 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 469,3 доллара за тысячу кубометров.