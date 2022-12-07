Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе в Европе в среду составили чуть выше 1 500 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе в Европе в среду составили чуть выше 1 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 1 489 долларов (-1%). Далее цены на газ снизились до 1 514,5 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 503,6 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших фьючерсов на ICE 1 декабря впервые с 13 октября превысила отметку в 1 700 долларов (максимум составил почти 1 780 долларов). Цены в Европе выросли на фоне холодов и невысокой ветрогенерации.