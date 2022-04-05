Цены на газ в Европе превысили 1250 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе составила 1 270 долларов США за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе составила 1 270 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report со ссылкой на данные торгов Лондонской биржи ICE, утром газ торговался в диапазоне 1 250-1 270 долларов за тыс. кубометров, постепенно снизившись до 1 250 долларов.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после начала боевых действий в Украине.

В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3 900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1 100 долларов. Цена на споте по контракту "на день вперед" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2 425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое — до 1 050 долларов.