Цены на газ в Европе превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги в минусе - у отметки около 1 178 долларов за тысячу кубометров. Затем их стоимость составила 1 262,6 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 1 236,2 доллара за тысячу кубометров.

При этом стоимость контрактов с поставкой "на месяц вперед" и "на день вперед" практически сравнялась за счет роста в последние три недели цены на рынке спот. Если еще в начале месяца спотовые контракты дешевели примерно до 225 долларов за тысячу кубометров, то сейчас подорожали в пять раз. Так стоимость газа с поставкой 21 ноября, по данным биржи EEX, составила примерно 1 170 долларов за тысячу кубометров.