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Цены на газ в Европе превышают 800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превышают 800 долларов за тысячу кубометров Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне снижения поставок из России по "Ямалу-Европе" растут на открытии на 5,6%, чуть выше 880 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 12:13
Цены на газ в Европе превышают 800 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе на фоне снижения поставок из России по "Ямалу-Европе" растут на открытии на 5,6%, чуть выше 880 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 858,3 доллара, далее выросла до 880,5 доллара, что на 5,6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум в 1 937 долларов был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe exceed $800 per 1,000 cubic meters

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