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Цены на газ в Европе повысились на 11%

Цены на газ в Европе повысились на 11% Биржевые цены на газ в Европе выросли примерно на 5%, превысив 1 250 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
15 ноября 2022 г. 13:00
Цены на газ в Европе повысились на 11%

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11% и приблизились к 1 350 долларам за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1 294,5 доллара за тысячу кубометров (+6,9%). Затем они достигли отметки 13 44,5 доллара (+11%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 211 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа по итогам торгов понедельника выросла на 20%, примерно до 1 250 долларов за тысячу кубометров.

11.57

Биржевые цены на газ в Европе выросли примерно на 5%, превысив 1 250 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки ростом, затем удержались на отметке 1 268,5 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1211 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1 250 долларов за тысячу кубометров.

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